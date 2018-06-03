В селе Вишневое Одесской области закрыли избирательный участок, потому что нашли на полу разбитый вдребезги термометр. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"На полу избирательного участка в с.Вишневое найдены обломки стекла от разбитого термометра. Работники полиции обследовали помещение. Предварительно следов ртути обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия ожидают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медиков. К их приезду доступ избирателей на участок ограничили. Однако члены избирательной комиссии письменно отказались покидать участок. Полиция принимает меры по обеспечению безопасности граждан.

Напомним, 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области проходят повторные выборы в одной из поселковых громад.

Ранее "Страна" сообщала, что гражданин выстрелил в воздух возле избирательного участка в с. Цебриково Одесской области.

Также мы писали, что утром 3 июня в Одесской области сообщили о минировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах.