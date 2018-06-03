Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала ролик Russland-2018, посвященный Чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России. Правда, в записи использованы съемки в одном из районов на Левом берегу в Киеве.

Видео опубликовано в Facebook.

В ролике двое мужчин под русскую народную песню "Калинка-малинка" наблюдают за каналом в спальном районе. "В этом году чемпионат пройдет ... в России. Здесь тоже есть красивые уголки ... "- говорится в видео.

По всей видимости, ролик снимали в Днепровском районе Киева. Пейзажи напоминают жилой массив Березняки.

На днях появился также полный календарь матчей чемпионата мира по футболу в России. В финальном турнире футбольного Кубка мира 2018 сыграют 32 национальных сборных команды. Сборная России автоматически получила место в финальной части.

Матч открытия финального турнира ЧМ-2018 по футболу состоится 14 июня 2018 года в г.Москве на стадионе "Лужники". На этой же арене будет сыгран один из полуфинальных матчей 10 июля 2018 года, а также финальный поединок чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля 2018 года

Еще один полуфинальный матч 10 июля 2018 г. и матч за третьем место ЧМ-2018 14 июля 2018 года планируется провести в г.Санкт-Петербурге на новом стадионе "Санкт-Петербург".

Сборная Украины не смогла пробиться на самый важный футбольный турнир четырехлетия, оказавшись только на третьем месте в отборочной группе I.

Как сообщала "Страна", все матчи самого престижного футбольного турнира будут показаны на телеканалах "Интер" и НТН.