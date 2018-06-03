Британское Нацагентство по вопросам преступности (NCA) проводит расследование об источниках доходов около 130 человек, среди которых и российские олигархи. Примером, Романа Абрамовича обязали раскрыть источники своего дохода в связи с общим изменением процедуры выдачи виз инвестора.

Об этом сообщает The Times.

В Британии с января действуют новые правила, по которым подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.

Сотрудники агентства расширили расследование на бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после попытки убийства бывшего российского шпиона в Солсбери.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что его команда проверяет "от 120 до 140" человек из-за заявлений о непонятном происхождении их богатства.

"Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", - сказал он. Однако издание утверждает, что значительная часть этих лиц россияне или связаны с россиянами.

"Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства...и по определению увеличился объем работы по коррумпированны или имеющим политический вес россиянам", - заявил источник в правительстве.

Также напомним, что олигарх Абрамович не сможет работать в Великобритании с новоприобретенным паспортом Израиля.

Как сообщала "Страна", он отозвал заявление на визу Британии и "заморозил" реконструкцию стадиона "Челси".