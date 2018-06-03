В Херсонской области на реке Днепр столкнулись две лодки.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

"2 июня 2018 в 17:30 в Бериславском районе в акватории р. Днепр вблизи ООО СП "Нибулон", столкнулись две моторных лодки "Крым", в котором находилось шесть человек, из них трое детей", - сказано в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу.

"Среди пострадавших - владелец лодки "Крым" 1955 г.р., его сын 1977 г.р. (погиб), мальчик 2010 г.р. (в реанимации), мальчик 2013 г.р. (дома), женщина 1982 г.р. (находится в больнице у сына) и девочка 2007 г.р. (дома)", - добавили спасатели.

В полиции подтвердили, что лодка УНО 2420, которой управлял мужчина 1982 г.р., на большой скорости ударила лодку "Крым" и скрылась с места происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины.

Подозреваемый в совершении уголовного преступления, находился в нетрезвом состоянии. Его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото:kherson.dsns.gov.ua

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