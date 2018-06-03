После того, как корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович заявила, что в Украине ее пытались завербовать в СБУ, в пресс-службе Службы безопасности Украины ответили, что разоблачили ее на выполнении пропагандистского задания.

Об этом сообщает УНН.

"Никто ее не вербовал - с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег", - рассказали в СБУ.

Там добавили, что журналистка обвинила СБУ из-за того, что ей не удалось выполнить задание, за которое ей заплатили.

Напомним, что корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович, которая приехала в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила, что ее пытались завербовать в СБУ. Она добавила, что после нескольких часов подписала бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.

Как сообщала "Страна", в Сети активно обсуждают "список Луценко" – документ, который мало кто видел, но в котором записаны фамилии 47 журналистов и блогеров, обреченных, по версии СБУ и ГПУ, на смерть от рук нанятых российскими спецслужбами киллеров.