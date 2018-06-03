В поселке Цебриково под Одессой слышны выстрелы, бьют и кусают полицейских и даже распыляют газ. Населенный пункт оцепила Нацгвардия.

Так проходят внеочередные выборы в местную объединенную территориальную громаду.

Еще в ноябре здесь победила "Батькивщина". Блок же Порошенко проиграл, и через несколько дней суд отменил результаты выборов.

Новое голосование назначили на сегодня, 3 июля. Но противостояние началось еще позавчера, когда жители поселка перекрыли дорогу Одесса-Киев - а избирательные участки внезапно оказались "заминированы".

"Страна" разбиралась, что происходит в небольшем поселке под Одессой, где власть избирают фактически под дулами автоматов.

История конфликта

В октябре 2017 года прошел очередной этап избрания властей в объединенные тергромады - ОТГ. По всей Украине власть в них делили в основном Блок Порошенко и "Батькивщина".

Обе политические силы тогда заявили о своих победах: кто взял больше поселковых голов, кто - депутатских мандатов. А вот с поражениями мириться оппоненты были не намерены. Выигравшая сторона нередко лишалась завоеванных должностей по решению суда или напрямую - избирательных комиссий.

Похожая история случилась и в Цебриково. 11 ноября местная громада под предводительством "Батькивщины" провела первую сессию. А уже через два дня Одесский окружной суд признал выборы недействительными. Иск подала проигравшая самовыдвиженка Людмила Рысич.

Мандатов лишились как депутаты, так и глава ОТГ Татьяна Матрос.

Похожая ситуация и других местах Одесской области, где партия власти проиграла. Так, в Таировской ОТГ избирательная комиссия отказалась признавать победу представителя "Батькивщины" Тимура Хасаева и назначила перевыборы на 15 июля.

Как они пройдут в Таирово - мы увидим. Но если так же, как сейчас в Цебриково - то власть покажет свое полное фиаско в организации голосования.

Бои на родине российского министра

Несмотря на небольшой размер ОТГ - всего пять тысяч населения - люди здесь оказались политически активными. Кстати, в поселке Цебриково родился бывший министр транспорта России Игорь Левитин (ныне - первый вице-президент Олимпийского комитета РФ). А до "украинизации" населенный пункт назывался "Долиной надежд" - это была деревня немецких колонистов под названием Hoffnungstal.

Но уже 1 июня стало понятно, что надежд на мирные перевыборы нет. В пятницу местные сельчане перекрыли трассу Одесса-Киев. Они требовали отмены выборов, объективно действуя в интересах сторонницы Тимошенко Татьяны Матрос, которая пока еще руководит громадой.

А на следующий день избирательные участки Цебриково и соседних сел захлестнула волна телефонных минирований. Это дало силовикам повод войти на участки и изгнать оттуда всех присутствующих. Что и стало поводом для первой потасовки.

В 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в Цебриково, где расположен избирательный участок.

Полицейские начали принудительную эвакуацию, с которой многие не согласились, посчитав минирование предлогом, чтобы вмешаться в работу участка. Собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.

По предварительным данным, в результате противостояния пострадало 13 правоохранителей.

"Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины", - говорилось вчера в сообщении одесской полиции.

В "Батькивщине" же заявили, что это полиция применила против собравшихся на участке людей газ. А депутату Черноморского горсовета Василию Бугайчуку, по заявлениям сторонников Тимошенко, в потасовке с полицией сломали ногу.

На следующий день - как раз, когда должны были начаться выборы - взрывчатку искали уже на четырех избирательных участках. Таким образом голосование вовремя не началось.

В этот же день полиция сообщила о стрельбе в Цебриково.

"ЧП произошло в с. Цебриково Великомихайловского района. Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - говорится в заявлении правоохранителей.

Потом дошло и до более экзотических способов политической борьбы - если верить сообщениям полиции, один из активистов укусил полицейского за палец. Накануне этого события мужчина якобы распылял на правоохранителей газ.

Также местные СМИ сообщили, что в Цебриково ввели подразделение Нацгвардии. На территорию поселка въехали четыре КрАЗа НГУ. Заговорили о задержаниях четверых участников потасовок.

Тем временем у властей появляются все новые поводы вмешиваться в работу участков. Так, на участке в селе Вишневом обнаружены обломки стекла разбитого термометра.

"Работники полиции обследовали помещение. Предварительно следы ртути не обнаружены. На место событий были вызваны медики и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - говорят в полиции.

В эпицентре баталий - в Цебриково - на улицах много народу, которые скандируют "Банду геть".

После всех проверок, которые окочились ничем, избирательные участки все-таки открыли - правда, уже во второй половине дня. Появилось видео, как люди идут голосовать.

Судя по всему, выборы в Цебриково стали "показательным выступлением" власти и оппозиции, которые уже начали конкуренцию за власть на местах. Жители поселка и близлежащих деревень голосуют на фоне бесконечных столкновений с полицией, эвакуации из участков, выстрелов и драк.

Впрочем, драками наших избирателей не удивишь. А вот силовые рейды на участки под предлогом минирования или угрозы отравления - пожалуй, новое слово в украинских политтехнологиях.

Этот тренд заявил о себе еще осенью 2017 года - после загадочного "минирования" пограничного пункта в Шегинях перед возвращением в Украину Михаила Саакашвили. Теперь, видимо, этот приём переносят и на выборы.

В этом контексте можно только догадываться как будут проходить выборы президента страны в марте 2019 года.