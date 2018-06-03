В полиции сообщили детали минирования избирательных участков в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в Facebook.

Полицейские заявили, что информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

"По состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены. В результате обследования взрывотехниками и кинологами взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Сейчас работа всех четырех участков возобновлена. Полицейские обеспечивают охрану публичного порядка. Нарушений нет", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

На 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.

Утром, 3 июня, в Одесской области сообщили о минировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах.

Позже в поселке Цебриково Великомихайловского район возле избирательного участка произошла стрельба.

Также в поселке Цебриково, где сегодня проходят повторные выборы главы и совета объединенной территориальной громады, после вчерашних беспорядков в пгт ввели подразделение Нацгвардии.