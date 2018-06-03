На счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог
На счетах Киевской облгосадминистрации скопилось 1,3 млрд гривен денег, предназначенных на ремонт дорог, однако их не тратят.
Об этом сообщает ЦТС.
Средства аккумулированы в рамках таможенного эксперимента, когда половина сверхплановых поступлений от работы таможни идет на дорожные потребности.
"Укравтодор" призвал областные власти срочно подать списки объектов, поскольку иначе нельзя приступить к ремонтам.
"Есть особая просьба к губернатору Киевской области - срочно подать списки объектов по таможенному эксперименту. Без этого мы не можем начинать работы. Это очень серьезный и актуальный вопрос для жителей Киевской области. На сегодняшний день на счетах Киевской ОГА размещено 1,3 млрд гривен средств таможенного эксперимента. Это очень большие средства", - заявил глава "Укравтодра" Славомир Новак.
Он уточнил, что "Укравтодор" не является распорядителем собранных средств в рамках таможенного эксперимента и не отвечает за их использование - это ответственность губернаторов.
За счет таможенного эксперимента в этом году уже получено финансирование в сумме 3 млрд гривен.
Напомним, что из-за ям на дороге на трассе Киев-Черкассы в жутком ДТП погибли мужчина с ребенком.
Как сообщала "Страна", Верховный Суд обязал городской совет оплатить ремонт авто, пострадавшего из-за плохой дороги.