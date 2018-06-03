На счетах Киевской облгосадминистрации скопилось 1,3 млрд гривен денег, предназначенных на ремонт дорог, однако их не тратят.

Об этом сообщает ЦТС.

Средства аккумулированы в рамках таможенного эксперимента, когда половина сверхплановых поступлений от работы таможни идет на дорожные потребности.

"Укравтодор" призвал областные власти срочно подать списки объектов, поскольку иначе нельзя приступить к ремонтам.

"Есть особая просьба к губернатору Киевской области - срочно подать списки объектов по таможенному эксперименту. Без этого мы не можем начинать работы. Это очень серьезный и актуальный вопрос для жителей Киевской области. На сегодняшний день на счетах Киевской ОГА размещено 1,3 млрд гривен средств таможенного эксперимента. Это очень большие средства", - заявил глава "Укравтодра" Славомир Новак.

Он уточнил, что "Укравтодор" не является распорядителем собранных средств в рамках таможенного эксперимента и не отвечает за их использование - это ответственность губернаторов.

За счет таможенного эксперимента в этом году уже получено финансирование в сумме 3 млрд гривен.

Напомним, что из-за ям на дороге на трассе Киев-Черкассы в жутком ДТП погибли мужчина с ребенком.

Как сообщала "Страна", Верховный Суд обязал городской совет оплатить ремонт авто, пострадавшего из-за плохой дороги.