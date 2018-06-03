Украина и Испания подпишут важное для обоих стран соглашение, которое касается социальной защиты украинцев за границей.

Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

Глава государства заявил, что страны подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране.

"Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущему 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/poroshenko

Напомним, Порошенко вместе с украинской общиной Испании принял участие в молитве за мир в Украине, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена города Мадрид.

Ранее "Страна" сообщала, что Петр Порошенко начал визит в Испанию с посещения Галисии.