В Донецкой области в свое подразделение вернулся украинский военный, который ранее считался пропавшим без вести.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - говорится в сообщении.

Подробности возвращения и обстоятельства исчезновения военного в пресс-центре ООС при этом не сообщили.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что 1 июня штаб ООС сообщил об обострении ситуации на мариупольском направлении.

Как сообщала "Страна", 2 июня на Донбассе были ранены трое военных, также под обстрел попала Донецкая фильтровальная станция.