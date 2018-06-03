В Полтавской области поезд сбил девушку с парнем на скутере
В Полтавской области два человека погибли в результате столкновения с поездом.
Об этом в Facebook сообщил спикер регионального управления Нацполиции Юрий Сулаев.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 3 июня.
"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно были травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно", – сказано в сообщении.
По его словам, погибшие – жители двух сел Новосанжарского района. Сейчас полиция Полтавской области расследует это происшествие, ведется следствие.
Фото: facebook.com
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