В воскресенье, 3 июня, в поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области, где сегодня проходят повторные выборы главы и совета объединенной территориальной громады, после вчерашних беспорядков в пгт ввели подразделение Нацгвардии.

Об этом сообщает "Думская".

На территорию Цебриково въехали четыре КрАЗа НГУ.

На 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.

Фото: dumskaya.net

Напомним, что 2 июня, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в с. Цебриково где находится избирательный участок. Однако присутствующие начали сопротивляться и распылили в сторону полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 полицейских. В результате инцидента в отделение полиции доставили четырех человек.

Как сообщала "Страна", советник главы областного управления Нацполиции полиции Руслан Форостяк рассказал, что помощник депутата укусил полицейского во время беспорядков в селе Цебриково Великомихайловского района.