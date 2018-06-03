В воскресенье, 3 июня, в Киеве состоялся ежегодный благотворительный забег под каштанами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В 26-м "Пробеге под каштанами" приняли участие рекордное количество человек, более 13 тысяч.

Мэр столицы Виталий Кличко напомним, что пробег является благотворительным. Средства собирают на спасение маленьких пациентов с пороками сердца - на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

"Только в прошлом году благотворительный "Пробег под каштанами" собрал 1,5 млн гривен, за которые приобрели необходимое оборудование. И спасли не одну детскую жизнь", - отметил он.

Всего в программе было пять забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег на ходунках, детский забег и благотворительный.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на выходных центр Киева перекроют из-за "Пробега под каштанами".

Также киевлянка выиграла полумарафон, пробежав дистанцию с детьми в коляске.