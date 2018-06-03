Поклонники обеспокоены внешним видом американского актера Джонни Деппа.

Об этом сообщают РИА Новости.

В сети были опубликовали снимки голливудского актера, сделанные в Санкт-Петербурге. На фото со своими фанатами 54-летний Депп выглядит худым и истощенным. Поклонники боятся, что такой внешний вид - это результат болезни.

Однако другие поклонники выдвигают предположение, что внешний вид Деппа вызван подготовкой к роли в следующему фильму: он якобы готовится сыграть смертельно больного человека.

Фото: instagram.com

Напомним, в Санкт-Петербурге мая автомобиль "Mersedes" с голливудским актером Джонни Деппом попал в небольшую аварию. Автомобиль с актером выезжал с внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, неудачно вошел в поворот и зацепил стену. После этого машина продолжила движение.

Ранее "Страна" сообщала, что охранники Джонни Деппа подали на него в суд.