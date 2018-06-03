После того, как телеведущая Снежана Егорова заявила, что уволилась с телеканала "Прямой" после опроса, который касался ее и появился в эфире программы "Поярков News", представители телеканала прокомментировали ситуацию.

В комментарии "Детектору медиа" генеральный директор "Прямого канала" Евгения Захарова отметила, что телеканал не участвует в редактуре "Поярков News".

"В авторской программе Пояркова в качестве гостя появился Мухарский. Поярков сделал свой авторский опрос. Канал не участвует в редактуре авторского проекта Пояркова точно так же, как не участвует в семейном конфликте Антина и Снежаны, ставшим публичным, благодаря исключительно им. Нам бы хотелось, чтобы их отношения стали добрыми", - сказала Евгения Захарова.

На телеканале "Прямой" Снежана Егорова вела передачу "Территория позитива".

Поводом для увольнения стал последний выпуск программы "Поярков News". Гостем эфира был бывший муж Егоровой Антин Мухарский. Поярков вспомнил о списке из 47 потенциальных жертв, которых планировала устранить Россия на территории Украины и который попал в руки СБУ. И объявил "опрос" среди телезрителей. Им предлагалось выбрать, кого бы они спасли, Мухарского или Егорову, если бы они оказались в этом списке.

Как сообщала "Страна", недавно, выехавший в Европу Мухарский, несмотря на долги по алиментам, приехал в Киев.