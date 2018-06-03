На избирательном участке в Одесской области помощник депутата укусил полицейского
В Одесской области на избирательном участке произошел конфликт с помощником депутата Черноморского горсовета.
Об этом в Facebook сообщил советник главы областного управления Нацполиции полиции Руслан Форостяк.
Он рассказал, что помощник депутата укусил полицейского во время беспорядков в селе Цебриково Великомихайловского района.
"Один из помощников депутата горсовета Черноморска (вероятно получил соответствующее партийное задание и воплощал его в поселке Цебриково, вообще другого района области) укусил полицейского за палец и нанес ему телесные повреждения", – отметил Форостяк.
По его словам, другой мужчина прибыл в теризбирком с газовым баллончиком в кармане и применил его против оппонентов и правоохранителей.
На 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak
Напомним, вечером, 2 июня, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в с. Цебриково где находится избирательный участок. Однако присутствующие начали сопротивляться и распылили в сторону полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 полицейских. В результате инцидента в отделение полиции доставили четырех человек.
Также 3 июня, в Одесской области сообщили о минировании четырех избирательных участков.
А на одном из участков произошла стрельба.