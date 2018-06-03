В воскресенье, 3 июня, в Луганской области произошел взрыв в жилом доме.

Об этом в Facebook сообщила спикер регионального управления Нацполиции Татьяна Погукай.

Взрыв произошел в Лисичанске на улице Генерала Потапенко. В результате происшествия пострадали два человека.

"От взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.

Фото: facebook.com/csomvd

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области прогремел взрыв возле патрулей СММ ОБСЕ.

Также в Луганской области иностранец с ножом ограбил за ночь 5 домов.