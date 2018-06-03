В Лисичанске прогремел взрыв в жилом доме
В воскресенье, 3 июня, в Луганской области произошел взрыв в жилом доме.
Об этом в Facebook сообщила спикер регионального управления Нацполиции Татьяна Погукай.
Взрыв произошел в Лисичанске на улице Генерала Потапенко. В результате происшествия пострадали два человека.
"От взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.
Фото: facebook.com/csomvd
Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области прогремел взрыв возле патрулей СММ ОБСЕ.
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