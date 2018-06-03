В Киргизии в ДТП разбилась Сания Шакирова, которая в 2018 году завоевала титул "Миссис мира".

Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что 30-летняя Шакирова попала в ДТП, когда ехала в такси.

"В 21:10 в селе в Иссык-Кульском районе таксист не справился с управлением и врезался в забор. Пострадавшие были доставлены в Чолпон-Атинскую больницу. Сания Шакирова скончалась от полученных травм. Все материалы переданы в территориальный следственный отдел, назначены все необходимые экспертизы", - сказано в сообщении.

Трагедия случилась на дороге Балыкчи - Ананьево - Каракол. Также в больницу попал 31-летний пассажир.

​Сания Шакирова выиграла гран-при конкурса "Миссис мира -2018", который прошел в апреле во Вьетнаме. "Миссис мира" - ежегодный конкурс красоты для замужних женщин.

Фото: rbc.ru

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