В России возникла масштабная проблема с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС "Российский паспорт". Речь идет о минимум 1,5 млн удостоверений личности.

Об этом пишет "Коммерсант".

Обладатели таких паспортов сталкиваются с трудностями, например, им отказывают в предоставлении банковских услуг.

В МВД России пояснили, что сбой произошел ранее во время объединения баз данных.

"В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы "Российский паспорт" было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен", - пояснили в МВД.

Решение проблемы возложено на самих граждан. Им предлагают самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России в разделе "Проверка по списку недействительных российских паспортов". Выявленные ошибки исправляют территориальные органы МВД. При необходимости россияне также могут получить в полиции официальное подтверждение о действительности их паспорта.

Напомним, что консульство Украины в России прекратило оформление загранпаспортов.

Как сообщала "Страна", в ГМС сообщили о компьютерном сбое при оформлении биометрических паспортов.