В Одесской области возле избирательного участка произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Происшествие случилось в поселке Цебриково Великомихайловского района.

"ЧП произошло в с. Цебриково Великомихайловского района. Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - сообщили в полиции.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. В отношении стрелка составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.

Напомним, утром, 3 июня, в Одесской области сообщили о минировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах.

Кроме того, вечером, 2 июня, в Одесской области на избирательном участке в Цебриково в потасовке пострадали 13 полицейских.