Во время официального визита президента Петра Порошенко в Испанию он помолился в мадридском Кафедральном соборе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Порошенко вместе с украинской общиной Испании принял участие в молитве за мир в Украине, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена города Мадрид.

"Уверен, с промыслом Божьим, силой духа и самоотверженным патриотическим подъемом украинцев мы одержим победу. Шаг за шагом мы приближаем ее, в том числе и во многом с помощью украинцев в Испании и нашей диаспоры по всему миру", - говорится в сообщении.

Отметим, что в рамках программы пребывания президента в Испании также запланировано посещение региона Галисия, где состоится встреча с Председателем Правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.

Визит Порошенко стал первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании Педро Санчеса. Это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.

Фото:facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что визит продлится со 2 по 4 июня. Порошенко встретится с королем Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Анной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Также в своем расследовании "Страна" писала, как Порошенко и его окружение готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость.