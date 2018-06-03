На Марсе ровер "Кьюриосити" обнаружил удивительную находку. На этот раз марсоход поймал в объектив загадочную блестящую полусферу среди камней.

Об этом сообщает "Рамблер".

В сети опубликовали запись с поверхности Красной планеты. Находку на видео заметил Джордж Грэхем, изучающий Марс по снимкам и часто публикующий интересные записи в сети.

Уфолог-любитель отмечает, что показанная на видео полусфера отражает свет и он предполагает, что сделана она из металла.



Также Грэхем подчеркивает то, что на снимке отчетливо видно, что марсоход явно расчищал почву вокруг металлического предмета.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA отправит на Марс дистанционно управляемый вертолет со скоростным винтом.

Также в NASA получили первые сигналы от уникальных микроспутников, которые летят к Марсу.