Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал видео, как поет караоке.

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Подарил лучшей женщине замечательную песню Квитки Цисык", - написал политик.

На видео Ляшко исполнил песню авторства Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". В разное время ее также исполняли Квитка Цисык, Василь Зинкевич, Виктор Павлик. "Плач Иеремии".

Пользователи сети не оценили вокальные партии Ляшко, высмеяв его пение.

"Концерт для нищих", "Цирк ушел, а клоуны остались", - написали пользователи в комментариях.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, что 2 июня Ляшко официально женился на своей гражданской жене Росите Сайранен, с которой 20 лет вместе прожил. На росписи жених был в синем костюме, а невеста надела красное платье.

Ранее "Страна" сообщала, что "Квартал 95" показал "свадьбу" лидера Радикальной партии.