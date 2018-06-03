Заместитель Министра здравоохранения Украины Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате Украины заявил, что средства на лечение онкобольных украинцев за рубежом, выделять нецелесообразно, поскольку четверть пациентов все равно умрут.

Об этом сообщает Онкологический портал Украины, который получил стенограмму выступления замминистра во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно.

Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов.

Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго." - сказал Александр Линчевский.

Фото: medicalline.infо

Напомним, что в Украине – более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно Минздрав регистрирует более 130 тысяч новых случаев онкозаболеваний.

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