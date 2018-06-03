В Запорожской области на побережье Азовского моря в Кирилловке военный истребитель пролетел над головами отдыхающих на пляже.

Видео в сети опубликовали туристы, которые в тот момент отдыхали на море.

На записи видно, как самолет пронесся над самой водой посреди дня с неимоверной скоростью и громкостью.

Отдыхающие испугались, но не растерялись, а засняли полет истребителя на короткое видео.

Напомним, что Украина закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проводимых стрельб.

Как сообщала "Страна", ранее отдыхающие на популярном курорте Затока в Одесской области 28 июля были встревожены появлением четырех военных вертолетов, которые пролетели над пляжем над селом Каролино Бугаз.