Украина закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проводимых стрельб.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Blackseanews.net Андрей Клименко.

"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залил, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС - зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", - написал он.

Судя по карте закрыты будут районы восточнее Маруиполя, возле Широкино и Седово. В районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

Фото: facebook.com

В конце мае Россия закрывала часть Азовского моря из-за проводимых стрельб.

Напомним, что ранее Россия перекрыла украинцам часть Азовского моря.

Как сообщала "Страна", ФСБ объявила в международный розыск причастных к задержанию крымского сейнера "Норд".