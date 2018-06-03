Утром, 3 июня, в Одесской области сообщили о минировании четырех избирательных участков.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области на своей странице в Facebook.

Сообщается, что сообщение на спецлинию "102" поступило в 8:02.

"Сейчас на четырех избирательных участках в Великомихайловском и Ширяевском районах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. Они проверяют участки на наличие взрывоопасных устройств или веществ", - говорится в сообщении.

На 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.

Фото: facebook.com/gunp.odessa/

Напомним, вечером, 2 июня, в полицию также поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в с. Цебриково Одесской области, где находится избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуировать.

Однако присутствующие начали сопротивляться и распылили в сторону полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 полицейских. В результате инцидента в отделение полиции доставили четырех человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве эвакуировали рынок на метро "Лесная" из-за сообщения о минировании.