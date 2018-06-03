Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью, что Евросоюз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Об этом пишет газета Österreich.

"Для ЕС было бы желательно пересмотреть позицию касательно России, поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не подталкивать Россию в сторону Китая. Настало время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе, отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на введение пошлин со стороны США.

Напомним, что, по данным СМИ, Белый дом давит на Европу, требуя новых антироссийских санкций.

Как сообщала "Страна", глава МВФ Лагард решила, что санкции против России должны быть переосмыслены.