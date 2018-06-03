В Кабуле взорвали авто с археологами
В Афганистане взорвали автомобиль с археологами, которые проводили местные раскопки.
Об этом сообщает издание Tolo News.
Взрыв произошел в Кабуле. В результате происшествия один археолог погиб, еще двое и водитель ранении и находятся в госпитале.
Представитель Министерства культуры и информации Афганистана Мохаммада Сабира Мохманд добавил, что археологи направлялись в Логар. Они ездили в Кабул каждую субботу и возвращались домой в четверг.
На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее "Страна" сообщала, что от взрывов в Кабуле погибли более 20 человек, среди них журналисты.
Также мы писали. что ранее семь человек погибли и двадцать пострадали при взрыве в Кабуле.
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