В Афганистане взорвали автомобиль с археологами, которые проводили местные раскопки.

Об этом сообщает издание Tolo News.

Взрыв произошел в Кабуле. В результате происшествия один археолог погиб, еще двое и водитель ранении и находятся в госпитале.

Представитель Министерства культуры и информации Афганистана Мохаммада Сабира Мохманд добавил, что археологи направлялись в Логар. Они ездили в Кабул каждую субботу и возвращались домой в четверг.

На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее "Страна" сообщала, что от взрывов в Кабуле погибли более 20 человек, среди них журналисты.

Также мы писали. что ранее семь человек погибли и двадцать пострадали при взрыве в Кабуле.