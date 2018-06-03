В Пентагоне рассказали, когда США смогут ослабить санкции в отношении Северной Кореи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что санкции ослабят только тогда, когда КНДР предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. Но до этого времени санкции будут сохраняться, которые определили резолюции ООН.

"Путь к переговорам президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченным на 12 июня, будет "ухабистым", - подчеркнул Мэттис.

Главу Пентагона поддержал министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Прошлый опыт показывает, что важно не награждать уже саму готовность Северной Кореи к переговорам", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР не собирается отказываться от ядерного оружия, но может открыть сеть бургерных.

Также мы писали, что Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.