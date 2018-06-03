В Великобритании на аукцион выставят 9 плиток шоколада, который изготовили 103 года назад.

Об этом сообщает ВВС.

Шоколад принадлежал британскому военному, герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору. Он умер в 1967 году.

Коробку с плитками шоколада ему подарили на Рождество. Такой презент вручали британским военным на фронтах Первой мировой во Франции.

Еще один лот аукциона - коробка с сигаретами, письма и медали Буллимора.

Вся коллекция, включая шоколад, сигареты, медали, письма и другие вещи продавать как один лот. Ее ожидаемая стоимость - около 2000 фунтов стерлингов (почти 69 500 грн - Прим Ред).

Фото: twitter.com/CJMindustria

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