В Британии с аукциона продадут столетние плитки шоколада
В Великобритании на аукцион выставят 9 плиток шоколада, который изготовили 103 года назад.
Об этом сообщает ВВС.
Шоколад принадлежал британскому военному, герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору. Он умер в 1967 году.
Коробку с плитками шоколада ему подарили на Рождество. Такой презент вручали британским военным на фронтах Первой мировой во Франции.
Еще один лот аукциона - коробка с сигаретами, письма и медали Буллимора.
Вся коллекция, включая шоколад, сигареты, медали, письма и другие вещи продавать как один лот. Ее ожидаемая стоимость - около 2000 фунтов стерлингов (почти 69 500 грн - Прим Ред).
Фото: twitter.com/CJMindustria
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