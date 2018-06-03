НАК "Нафтогаз Украины" не заключает договор на поставку газа КП "Киевтеплоэнерго" из-за долгов, которых по подсчетам "Нафтогаза", примерно 4,4 млрд грн.

Об этом сообщает ZN.UA.

Эксперт Игорь Маскалевич отмечает, что газ не поставят, пока "Киевтеплоэнерго" не оплатит задолженность.

Маскалевич сообщает, что киевляне не получают горячую воду те районы, которые традиционно снабжаются теплом от переданных городу котельных. Большая часть горожан получает тепло от еще работающих ТЭЦ.

"Но в августе обязаны передать и их муниципальной компании, так что к этому времени проблему с газом, а точнее, с долгами за него надо будет как-то утрясти. Иначе перспектива для полумиллиона киевлян оставаться без воды еще пару месяцев — это еще оптимистично. Как умеренно цинично отметил один из экспертов, в Украине централизованного теплоснабжения осталось немного… может стать еще меньше", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что город долги принимать на себя не хочет, предлагая решить вопрос на уровне отдельного закона.

Ранее "Страна" сообщала, киевские власти пообещали решить проблему горячего водоснабжения в столице.

Также из-за утечки газа в Киевской области эвакуировали сельскую школу.