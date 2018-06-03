В Польше планируют построить один из крупнейшихв Европе аэропортов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши Анджея Дуды.

Новый аэропорт расположится между Лодзем и Варшавой, и он будет одним из крупнейших транзитных аэропортов в Европе.

Сообщается, что на первом этапе строительства он будет обслуживать ежегодно около 45 млн пассажиров, а всего - около 100 млн в год.

К 2019 году продлятся подготовительные работы, а сам аэропорт будет строиться восемь лет - до 2027-го. Аэропорт будет располагаться в 40 км от Варшавы.

Отмечается, что новый аэропорт должен будет разгрузить варшавский аэропорт имени Шопена.

Ранее "Страна" сообщала, что МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту.

Также аэропорт "Борисполь" установил абсолютный рекорд по числу пассажиров за день.