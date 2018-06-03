Спасатели предупредили о пожарной опасности по всей стране
Спасатели предупредили, что в Украине сохраняется высокая пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"По данным Гидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что во время пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесополосах;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы.
Ранее "Страна" сообщала, что причиной гигантских лесных пожаров в Херсонской области назвали поджоги.
Также ранее мы опубликовано видео, как пожарные боролись с огнем после детских шалостей с тополиным пухом.