Спасатели предупредили, что в Украине сохраняется высокая пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным Гидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что во время пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;



- разводить костры в лесу и лесополосах;



- заезжать на автомобиле в лес;



- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;



- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;



- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;



- создавать свалки и сжигать отходы.

Ранее "Страна" сообщала, что причиной гигантских лесных пожаров в Херсонской области назвали поджоги.

Также ранее мы опубликовано видео, как пожарные боролись с огнем после детских шалостей с тополиным пухом.