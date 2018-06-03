В понедельник, 4 июня, представители велоосообщества готовятся пикетировать Кабмин после ДТП с машиной предположительно из кортежа президента.

Анонс мероприятия появился в Facebook.

"31 мая вечером автомобиль с "непростым" водителем сбил ребенка, который переходил (именно переходил, ведя велосипед рядом) через пешеходный переход. Парня с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги срочно доставили в больницу. Он, к счастью, выжил, при том, что от удара отлетел на огромное расстояние.

Мы не хотим жертв, мы не хотим самосуда. Мы, велосообщество хотим, чтобы дело получило публичную огласку и объективное и справедливое расследование. Потому что завтра на месте мальчика может быть кто-то из нас", - объясняют причины акции организаторы.

Начало пикета у Кабмина запланировано на 18:00 4 июня.

Фото: facebook.com/events

Напомним, вечером, 31 мая, на нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль со спецсигналами сбил 13-летнего велосипедиста.

Мать водителя рассказала, что ее сын уже два года сопровождает президента в кортеже.

Однако в Управлении госохраны заявили, что авто, сбившее мальчика на Позняках, было не из госохраны Петра Порошенко.