Башар Асад хочет лично встретиться с Ким Чен Ыном
Президент Сирии Башар Асад готовит официальный визит в Северную Корею.
Об этом сообщает "УНН".
Как пишет северокорейская газета Rodong Sinmun Асад хочет лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сирийский лидер заявил на церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии.
"Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном", - пишет издание.
В публикации говорится, что Асад оценил положительную политику лидера КНДР.
"Правительство Сирии и в дальнейшем намерено поддерживать политический курс КНДР", — отмечает Асад.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Сирии Башар Асад неожиданно прилетел в Сочи на переговоры.
Также стало известно, о чем говорили Путин и Асад на неожиданной встрече в Сочи.