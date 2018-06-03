Президент Сирии Башар Асад готовит официальный визит в Северную Корею.

Об этом сообщает "УНН".

Как пишет северокорейская газета Rodong Sinmun Асад хочет лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сирийский лидер заявил на церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии.

"Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном", - пишет издание.

В публикации говорится, что Асад оценил положительную политику лидера КНДР.

"Правительство Сирии и в дальнейшем намерено поддерживать политический курс КНДР", — отмечает Асад.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Сирии Башар Асад неожиданно прилетел в Сочи на переговоры.

Также стало известно, о чем говорили Путин и Асад на неожиданной встрече в Сочи.