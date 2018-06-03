За минувшие сутки на Донбассе 28 раз был нарушен режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения и были госпитализированы. При этом силы ВСУ, по данным пресс-центра, ликвидировали троих боевиков и троих ранили.

Также на отдельных направлениях в Донецкой и Луганской областях продолжаются интенсивные боевые действия. Напряженной остается ситуация в районах таких населенных пунктов как Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе увеличилось количество обстрелов, есть раненный.

Также штаб ООС сообщил об обострении ситуации на мариупольском направлении.