За сутки на Донбассе были ранены трое военных
За минувшие сутки на Донбассе 28 раз был нарушен режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.
В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения и были госпитализированы. При этом силы ВСУ, по данным пресс-центра, ликвидировали троих боевиков и троих ранили.
Также на отдельных направлениях в Донецкой и Луганской областях продолжаются интенсивные боевые действия. Напряженной остается ситуация в районах таких населенных пунктов как Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе увеличилось количество обстрелов, есть раненный.
Также штаб ООС сообщил об обострении ситуации на мариупольском направлении.
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