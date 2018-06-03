В Запорожье во время гонок по улицам, водитель BMW сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару.

Об этом сообщает издание "061".

В ДТП угодило два авто, одно из них вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов и, перевернувшись, врезалось в столб. Второй водитель скрылся с места ДТП.

В результате происшествия девочка 2013 года рождения погибла на месте, а женщина скончалась в больнице.

В полиции сообщили, что задержали подозреваемого. У водителя подозрение на перелом позвоночника.

Полиция проводит расследование.

Правоохранители просят всех очевидцев аварии, владеют какой-то информацией или зафиксировали ДТП на видеорегистратор, обратиться в полицию.

Фото: 061.ua

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