Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович, которая приехала в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила, что ее пытались завербовать в СБУ.

Об этом сообщают РИА Новости.

Как рассказала Высокович, неизвестные в штатском подошли к ней 1 июня на входе в зал заседаний суда после того, как одна из женщин, которую она не знает, стала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого, как и многих других СМИ, Киев запретил.

"Меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", - рассказала журналистка, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве

По словам Высокович, один из трех беседовавших с ней мужчин заявил, что они готовы были бы ее отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы.

Она отметила, что на нее давили, но в мягкой форме, говорили, если она честно расскажет, что их интересовало, то отправится домой.

"А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им", - рассказала журналистка.

Она добавила, что после нескольких часов подписала бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.

"Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", - сообщила Высокович.

После этого ее отпустили и она смогла вернуться в Литву.

Напомним, что в Сети активно обсуждают "список Луценко" – документ, который мало кто видел, но в котором записаны фамилии 47 журналистов и блогеров, обреченных, по версии СБУ и ГПУ, на смерть от рук нанятых российскими спецслужбами киллеров.

Как сообщала "Страна", стало известно, кто из журналистов был на встрече в СБУ по делу Бабченко.