В Одессе автомобиль насмерть сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе.Ребенок погиб, женщина - в реанимации.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Одессы Аллы Марченко, чрезвычайное происшествие случилось в 19.30 в районе Тираспольского шоссе, возле биопарка.

Предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщину с малолетним ребенком, которые переходили дорогу.

"Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… В месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый…", - отметила Марченко.

Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила.

На месте происшествия собралось порядка ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов.

Как отметила Марченко, в настоящее время ситуацию удалось урегулировать. На месте работает следователь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщает Odessa.Online, трагедия случилась, когда женщина-пешеход на руках несла свою 2-летнюю племянницу через дорогу.

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

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