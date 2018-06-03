Израильская армия сообщила, что вечером 2 июня с территории сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты.

Об этом пишет "Армия обороны Израиля" в Twitter.

"Два запуска ракет по израильской территории были произведены из сектора Газа. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая упала на территорию сектора Газа", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

Также сегодня палестинское агентство ВАФА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что израильская артиллерия обстреляла военный объект в районе эз-Зейтун на юге города Газа, передают РИА Новости.

По данным агентства, артиллерия Израиля запустила по меньшей мере два артиллерийских снаряда. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.

Напомним, что ранее израильская армия нанесла авиаудар удар по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщала "Страна", Израиль начал строительство морского забора из проволоки и бетона, чтобы отгородиться от сектора Газа.