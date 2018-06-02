В России рассматривается вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", но пока окончательное решение не принято.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

По словам командующего российской Военно-транспортной авиацией Владимира Бенедиктова, окончательное решение по этому вопросу не принято.

"Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый", - сказал генерал в эфире радиостанции.

Напомним, "ГП "Антонов" является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов АН, в частности транспортного самолета АН-124-100 "Руслан". На этом основании у компании есть исключительное право увеличивать ресурсы авиационной техники.

"Русланы" выполняют полеты, в том числе международные, по заказу организаций, которым необходимо подавать пакет документов, подтверждающих летную пригодность и техническую готовность самолета к выполнению полетов.

Как известно, Россия выступала с инициативой о передаче прав разработчика КБ "Ильюшина", но в ГП "Антонов" выступают против этого.

Ранее в ГП "Антонов" объяснили, почему до сих пор обслуживают российские "Русланы".

Как сообщала "Страна", украинский самолет "Руслан" доставил во Флориду груз для ракеты Falcon 9.