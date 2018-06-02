Украина и Катар проводят переговоры по поставкам катарского сжиженного газа.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью катарскому телевидению Al Jazeera, передает "Укринформ".

По его словам, Катар может стать экспортером газа, который может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше.

Кроме того, есть договоренность с катарскими партнерами о сотрудничестве с турецкими властями.

"Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - сказал Порошенко.

Президент Украины в марте этого года обсуждал с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко наградил премьер-министра Кувейта и премьер-министра Катара именным огнестрельным оружием. Отличие Президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-12" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Также "Страна" писала, что президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором транзит газа через Украину не прекратится.