Телеведущая Снежана Егорова заявила, что уволилась с телеканала "Прямой" и теперь ищет работу.

О причинах такого решения она написала на своей странице в Facebook.

Уволиться телеведущая решила после того, как в эфире передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.

"Ищу работу! Прошу! Репост! Спасибо телеканалу "Прямий", за то, что на стадии своего создания дали возможность верить в то, что в конце концов мы придем к цивилизации и создать авторскую платформу "Территория Позитива", которая дала многим талантливым и порядочным людям вслух заявить о своем существовании. Обидно, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего", - написала Снежана Егорова.

Она написала, что в День защиты детей зрителям предлагали выбрать кого дать убить врагу: "Многодетную мать, которая одна их воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца – алиментщика, который покинул уже две семьи и всем своим малолетним детям должен деньги, которые с него стягиваются в принудительном порядке".

Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

Судя по скриншоту, который обнародовала ведущая, большинство зрителей поддержали Мухарского.

Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

У Антина Мухарского и Снежаны Егоровой трое общих детей: два сына – Андрей (2006 г. р.) и Иван (2012 г. р.) и дочь Арина (2010 г. р.).

Шоумен заявлял, что в 2013 году "имел неосторожность" подписать брачный контракт, согласно которому должен был платить ежемесячно алименты в размере $3000 (по тысячи на каждого ребенка). Он обращался в суд, чтобы пересмотреть суммы выплат, но безуспешно.

Напомним, что 49-летний шоумен, актер и телеведущий Антин Мухарский решил покинуть Украину и выехал в Европу, где будет просить политического убежища в одной из стран ЕС из-за алиментов.

Как сообщала "Страна", однако недавно, Мухарский, несмотря на долги по алиментам, приехал в Киев.