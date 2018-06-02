В субботу, 2 июня, группа неизвестных людей попыталась занять офисные помещения торгово-развлекательного центра "Магеллан" по улице Академика Глушкова, 13в. Инцидент сопровождался погромом мебели, а охрана воспользовалась пожарными шлангами.

Об этом сообщает "Информатор".

1 июня около 21:00 группа молодых людей спортивного телосложения (около 120 человек) с предметами, похожими на оружие заблокировала вход в офисные помещения автомобилем. Охрана торгового центра вызывала полицию, но на вызов никто и не приехал.

А молодые люди заняли трансформаторную подстанцию возле торгового центра и отказались пускать в нее представителей ТОВ "Шейк", которым принадлежит помещение.

По предварительной информации, группу неизвестных могли нанять представители "Сбербанка России", который оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ "Магеллан".

2 июня неизвестные разблокировали вход в сам ТРЦ, но супермаркет "Ашан" в нем остался закрытым. Администрация магазина повесила у касс объявления о том, что супермаркет закрыт "по техническим причинам".

Около 11:30 молодые люди начали штурм офисных помещений торгового центра, охрана заперлась внутри и поливала их водой из пожарных рукавов.

Молодые люди проникли в помещение, попутно разбив технику и мебель. Все помещения офиса были залиты водой, там было много битого стекла.

После обеда на место прибыли несколько полицейских патрулей, котрые взяли показания у обеих сторон конфликта и оставили несколько полицейских для поддержания порядка. По состоянию на 13:30 ситуация возле ТРЦ "Магелан" наблюдалась спокойная. Однако территорию по-прежнему контролируют молодые люди спортивного телосложения.

Юрист компании-арендатора в ТРЦ "Магеллан" заявил, что все происходящее - это попытка рейдерского захвата здания новым владельцем.

Представители штурмующих отказались общаться с журналистами.

Полиция пока официально не называет происходящее в "Магеллане" рейдерским захватом.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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