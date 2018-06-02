На севере Индии мощный ураган в штате Уттар Прадеш за сутки забрал жизни 17 человек.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Скорость ветра в штате достигает 100 километров в час. В основном люди погибали в результате падения деревьев и обрушения домов.

В заявлении метеорологической службы говорится, что ураган продолжится. Население призывают соблюдать осторожность.

Мумбаи в субботу, 2 июня Фото: hindustantimes.com

Напомним, в мае по меньшей мере 70 человек погибли и более 100 получили ранения связи с сильными песчаными бурями и грозами в Индии.

Отметим, что это уже вторая волна непогоды за месяц в Индии. В начале мая в результате песчаной бури в Индии погибли по меньшей мере 125 человек.