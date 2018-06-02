Житомирский и Херсонский облсоветы поддержали автокефалию УПЦ
Житомирский и Херсонский областные советы поддержали обращения о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
В Житомире проект решения поддержал 41 депутат, пишет Репортер.
Также депутаты областного совета приняли обращение к первым лицам государства по поддержке украинских политзаключенных в России.
Обращение такого же содержания приняли и депутаты Херсонского облсовета, пишет Херсон online.
В письме выражена просьба предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине, которая в течение 1030 была канонической территорией Константинопольского Патриархата.
Напомним, что уже в июле этого года Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию.
Как сообщала "Страна", украинцы передали патриарху Варфоломею 50 тысяч подписей с просьбой не допустить еще одного раскола церкви.