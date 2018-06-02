В воскресенье, 3 июня, в Украине прогнозируют дожди в западных, северных и центральных областях.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В Харьковской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. На Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, местами град. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный, порывы до 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16, в восточных областях и горных районах местами +7...+10 тепла. Днем +23...+28.

В Киеве синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температура ночью +14...+16, днем +25...+27.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в выходные в Украине похолодает, а на западе пойдут дожди.

Ранее синоптик Наталья Диденко показала, как от Нидерландов через Германию, Венгрию до Греции вытянулась полоса ливней и гроз. Также сильные грозы над Алжиром, в Испании, в Турции также осадки. Их можно рассмотреть на свежем фото из атмосферы.