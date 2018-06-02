В Киеве в субботу, 2 июня, были обнаружены сразу два мертвых мужчины: один труп был найден в заброшенном здании за кинотеатром "Киевская Русь", другое бездыханное тело лежало под окнами пятиэтажки во дворе жилого дома по улице Дорогожицкой, 15.

Про оба чрезвычайных происшествия сообщает "Информатор".

Обнаруженное у кинотеатра "Киевская Русь" тело мужчины находилось в заброшенном здании на несколько дней. Мертвому на вид около 40-45 лет.

По предварительным данным, мужчина был бездомным и проживал в заброшенном здании. Помещение, где его нашли, обустроено и обжито. По некоторой информации, мужчину забили тяжелым предметом.

Фото: kiev.informator.ua

В районе метро "Дорогожичи" тело лежало рядом с пятиэтажным домом с раннего утра, но полицию и "скорую" жители вызвали только к 7 утра, поскольку думали, что мужчина просто пьян.

На вид ему около 45 лет. При себе у него был паспорт. По словам местной жительницы, этот мужчину часто видели в этом районе. Он часто был в нетрезвом состоянии.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", ранее под Черкассами нашли труп женщины в сумке.

Также "Страна" писала, что киевский суд оправдал священника, который выставил труп своей жены для поклонения в церкви.