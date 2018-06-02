В УЦОКО ответили на жалобы сдававших ВНО по английскому языку
Украинский центр оценивания качества образования дал разъяснения по результатам ВНО по английскому языку после многочисленных жалоб.
Об этом говорится на странице УЦОКО в Facebook.
"Мы благодарны каждому участнику тестирования, который подал свою апелляцию. Заявления и собраны материалы по ним направлены на рассмотрение в регламентных комиссий соответствующих региональных центров оценивания качества образования", - говорится в ответе.
В центре добавили, что участники тестирования жаловались и на произношение дикторов и отметили, что "произношение дикторов является необходимым требованием для создания задачи различной сложности".
В УЦОКО отметили, что максимальные 200 баллов получит не тот ученик, который выполнил верно все задания теста, а тот, кто наберет всех наибольшее количество баллов. Кроме того экспертная комиссия Центра отметила, что тщательно изучаются задания теста и после этого только устанавливается порог: сдал или не сдал.
"Учитывая это все участники тестирования могут быть уверены, что для беспокойства нет причин. Сама система ВНО отработана достаточно, чтобы быть не уязвимой к отдельным организационных проблем тестирования", - заявили в УЦОКО.
Фото: facebook.com/zno.ukr.center
Напомним, что родители выпускников, которые писали тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) по английскому языку, возмущены заданиями и готовятся оспаривать результаты.
Как сообщала "Страна", 29 мая прошло внешнее независимое оценивание по иностранным языкам.