Украинский центр оценивания качества образования дал разъяснения по результатам ВНО по английскому языку после многочисленных жалоб.

Об этом говорится на странице УЦОКО в Facebook.

"Мы благодарны каждому участнику тестирования, который подал свою апелляцию. Заявления и собраны материалы по ним направлены на рассмотрение в регламентных комиссий соответствующих региональных центров оценивания качества образования", - говорится в ответе.

В центре добавили, что участники тестирования жаловались и на произношение дикторов и отметили, что "произношение дикторов является необходимым требованием для создания задачи различной сложности".

В УЦОКО отметили, что максимальные 200 баллов получит не тот ученик, который выполнил верно все задания теста, а тот, кто наберет всех наибольшее количество баллов. Кроме того экспертная комиссия Центра отметила, что тщательно изучаются задания теста и после этого только устанавливается порог: сдал или не сдал.

"Учитывая это все участники тестирования могут быть уверены, что для беспокойства нет причин. Сама система ВНО отработана достаточно, чтобы быть не уязвимой к отдельным организационных проблем тестирования", - заявили в УЦОКО.

Фото: facebook.com/zno.ukr.center

Напомним, что родители выпускников, которые писали тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) по английскому языку, возмущены заданиями и готовятся оспаривать результаты.

Как сообщала "Страна", 29 мая прошло внешнее независимое оценивание по иностранным языкам.